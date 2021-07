Un cas étonnant d’utilisation des crypto-monnaies dans la production musicale ?

Une récente collaboration entre les influenceurs sociaux Estefannie et Look Mum No Computer, le pseudonyme du musicien Sam Battle, a donné naissance à un dispositif qui crée des sons (ou de la musique, peut-être, pour certains ?) basés sur la volatilité des prix de divers marchés de crypto-monnaies.

Battle a construit un mécanisme pour générer des fluctuations de tension dérivées des changements de prix des crypto-monnaies, et Estefannie a programmé un Raspberry Pi pour produire une séquence de sons pertinents à partir de ces données.

Dans sa vidéo explicative sur la construction de la “machine musicale à synthétiseur analogique“, Estefannie a déclaré : “Ce serait un outil formidable pour savoir quand vendre et quand acheter“. Le résultat final du duo a été présenté dans une vidéo YouTube d’une heure, bien que les graphiques de pièces utilisés pour cette performance spécifique restent un mystère pour les fans.

En juin dernier le service de streaming musical Tidal, soutenu par Jay-Z, a commencé à soutenir des innovations blockchain telles que les NFT et les contrats intelligents. Le producteur de musique a déclaré à l’époque que les contrats intelligents présentaient un intérêt particulier. Jay-Z a évoqué la capacité des contrats intelligents à permettre une plus grande autonomie financière aux artistes, déclarant : “Il y a tellement de façons créatives de participer, et de laisser les autres participer. Et c’est enregistré là, donc c’est très transparent, il n’y a pas à se cacher derrière des mots fantaisistes, des avocats, etc.“