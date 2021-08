Un CryptoPunk rare à vendre pour 90 millions USD

Un utilisateur a mis en vente l’un des jetons non fongibles (NFT) les plus rares de CryptoPunk. C’est un alien avec un bandeau. Le vendeur demande 90,5 millions de dollars et si le produit est vendu à ce prix, il s’agira de la plus grosse vente d’un NFT à ce jour.

Les CryptoPunks sont le fruit du travail de Larva Labs, plus précisément des technologues créatifs Matt Hall et John Watkinson. Il s’agit de l’une des toutes premières collections NFT avec 10 000 images à collectionner, dont des humains, des zombies, des extraterrestres et des singes. Il convient de noter que parmi les CryptoPunks les plus rares figurent les zombies et les extraterrestres, qui ont été rarement échangés jusqu’à présent.

Selon le tracker NFT CryptoSlam, au cours du mois de juillet, le volume des ventes de NFT CryptoPunks a atteint 135 millions de dollars (payés en éther, la crypto-monnaie d’Ethereum), avec des prix parmi les plus élevés jamais atteints. En outre, la vente moyenne était de 100 000 USD, une valeur bien supérieure à celle de la plupart des jetons non fongibles.

Parmi les précédents records de vente, citons le CryptoPunk 3100, qui est aujourd’hui proposé pour 90,5 millions de dollars, ainsi qu’un autre alien vendu pour 7,5 millions de dollars en mars de cette année. On a également réussi à vendre un singe pour 5,4 millions de dollars et un autre pour 3,7 millions de dollars à l’entrepreneur Gary Vaynerchuk, l’un des responsables de Galaxy Digital, une société de services financiers et d’investissement en crypto-monnaies.

Ce week-end, un investisseur anonyme a acquis 88 CryptoPunks en un seul achat pour un montant de 5,5 millions USD, ce qui fait de lui l’un des 20 plus gros investisseurs de CryptoPunk. L’investisseur a même créé un compte Twitter pour prouver qu’il est le propriétaire de l’adresse qui a acheté les jetons.

Qu’est-ce qui rend les CryptoPunks si spéciaux ?

Un jeton non fongible (NFT) est un type de jeton cryptographique qui représente un actif unique, non reproductible et en quantité limitée. En ce sens, chaque CryptoPunk est protégé par un droit d’auteur, de sorte qu’une seule personne peut posséder chaque pièce. La collection a été lancée en 2017 et les CryptoPunks étaient disponibles gratuitement pour les utilisateurs de la blockchain Ethereum.

Désormais, quiconque souhaite en obtenir un doit l’acheter à la personne qui l’a initialement réclamé via un contrat intelligent. En mai dernier, un ensemble rare de neuf jetons non fongibles (NFT) de CryptoPunk, lancés en 2017, a été vendu aux enchères par Christie’s, une maison de vente aux enchères ayant plus de 2 siècles d’histoire.

À cette occasion, la galerie a indiqué que parmi les jetons mis aux enchères figurerait un “Alien rare“, qui sont généralement les plus recherchés par les fans de ces créations. L’un des NFT comportant une image extraterrestre appartenait au PDG de l’application de conception Figma, Dylan Field, qui a déclaré dans une interview que, dans un siècle, il pourrait être considéré comme la “Mona Lisa de l’art numérique“.

La même maison d’art a vendu aux enchères un NFT de l’artiste numérique Mike Winkelmann (Beeple) pour 70 millions USD, le montant le plus élevé à ce jour.