Un garçon de 12 ans gagne 135 000 euros en une journée en vendant ses NFT !

Il est apparu récemment qu’un garçon de 12 ans de la banlieue de Londres, Benyamin Ahmed, a gagné 160 000 dollars en vendant sa collection Weird Whales, une série d’images colorées de motifs de baleines pixellisées sous forme de NFT, sur le réseau Ethereum.

Weird Whales a vu le jour lorsque l’un des développeurs d’un autre projet NFT allitératif, Boring Bananas, lui a envoyé un script en langage de programmation Python annoté d’un modèle pour créer ses propres images.

Son père, qui travaille comme développeur web, l’a accompagné dans le processus d’introduction de ses propres ressources : “Je lui ai dit : “Regarde, tu dois remplacer les noms de variables ici, donc là où il y a des bananes et des fonds, tu dois les remplacer par les tiens“.

WOW! Cannot believe this! SOLD OUT. Lots of DMs, look forward to contacting all of you over the next few days.#NFT 😍🤟https://t.co/zUuPNcSbfl pic.twitter.com/vumPtY0LnY — Benyamin | benoni.eth (@ObiWanBenoni) July 19, 2021

“Je me suis intéressé à l’espace NFT parce que j’ai d’abord pensé que c’était une forme cool d’expression en ligne“, a déclaré Ahmed. C’est plus tard, après avoir développé un “respect” pour le style d’art numérique des collections populaires de NFT – comme CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club – qu’il a décidé de coder sa propre collection.

Comme pour ces collections, chaque image de Weird Whale possède un ensemble distinct de “caractéristiques“, certaines plus rares et plus précieuses que d’autres.

En particulier, l’image numéro 1205 de la collection, que RaritySniper.com classe comme la huitième plus rare des 3 350 NFT, s’est récemment vendue pour environ 6 000 dollars sur le marché secondaire.

La collection Weird Whales comptait 3 350 baleines et, après la viralisation du projet, elle a été épuisée en moins de 24 heures.

La montée en puissance des NFT

Bien qu’ils existent depuis des années, les NFT sont devenus populaires cette année et le marché affiche une croissance exponentielle. En mars, par exemple, une pièce de JPG réalisée par l’artiste numérique Beeple a été vendue pour près de 70 millions de dollars et a même fait la couverture du Wall Street Journal.

“J’ai créé ma première collection [NFT] sur OpenSea pour m’amuser un peu, puis je m’y suis intéressé davantage lorsque BAYC et d’autres projets d’avatars ont commencé à arriver. Je joue aussi beaucoup à des jeux, et je vois donc les NFT devenir utiles comme masques et cosmétiques personnalisés“, explique Ahmed.

Un NFT est un “jeton non fongible“, une forme d’actif numérique basé sur le même type de blockchain que les bitcoins, qui est devenu très populaire cette année avec des œuvres d’art numériques, le tout premier tweet et même un article de journal qui ont atteint des prix très élevés. C’est le moyen de protéger numériquement l’originalité d’une œuvre d’art numérique.