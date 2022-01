Un homme perd 2 millions de dollars dans une escroquerie aux crypto-monnaies sur une application de rencontres

Bien que certains utilisateurs s’obstinent à le nier, les arnaques aux crypto-monnaies existent et posent de sérieux problèmes aux investisseurs. Depuis la création des crypto-monnaies, et maintenant avec leur croissance exponentielle, ce type d’activité illégale a considérablement augmenté. Les escrocs sont de plus en plus nombreux à utiliser différents types de méthodes, et celle dont nous allons parler aujourd’hui est assez connue, mais un peu plus moderne.

Selon des informations récemment publiées, un homme a déclaré avoir perdu toutes ses économies dans une arnaque aux crypto-monnaies. Steve Belcher est la victime de l’arnaque et affirme avoir rencontré une femme sur une application de rencontre en ligne. Lorsqu’ils se sont rencontrés, ils avaient étrangement beaucoup de choses en commun et des goûts similaires, notamment les crypto-monnaies.

Une fois qu’ils se sont rencontrés et que la confiance s’est installée, ils ont eu une conversation sur les actifs numériques et l’arnaqueuse lui a dit qu’il y avait « quelque chose » dans lequel elle avait investi il y a quelques années et qui lui avait rapporté environ 70 000 dollars US. À ce moment-là, Steve est devenu très intéressé, d’abord parce qu’il était intéressé par la femme à qui il parlait, mais aussi parce qu’il était intéressé aussi à gagner de l’argent.

Le système d’escroquerie

Ce système d’escroquerie n’est pas nouveau, il existe depuis très longtemps et a évolué au fil du temps. Il y a plusieurs années, lorsque l’internet n’était pas encore arrivé dans nos vies, il était assez courant pour les escrocs de contacter les gens par téléphone et de chercher à les amener à les apprécier et à établir des relations sentimentales pour ensuite les escroquer.

Bien que cela puisse sembler être quelque chose d’un peu stupide, l’implication des sentiments peut obscurcir le jugement de certaines personnes. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’intérêts en commun avec moi et qui va aussi me faire gagner de l’argent, ainsi que de nombreuses autres promesses que les escrocs sont susceptibles de faire pour atteindre leur objectif.

Steve, un homme de 52 ans, a affirmé qu’il était en communication avec cette femme depuis un certain temps. En fait, il a dit qu’il était tombé amoureux d’elle en ligne et qu’après que ce sentiment soit devenu « réel », elle l’a convaincu d’investir dans une application mobile et web.

La victime a déclaré aux autorités que cette application semblait tout à fait légitime. En fait, Steve est ingénieur en logiciel et il n’y avait rien d’inhabituel pour lui, il lui a donc donné beaucoup de confiance. Une fois qu’il s’est assuré que tout était en ordre, il a déposé de l’argent sur le compte de financement et parmi l’argent qu’il avait mis se trouvait l’argent de sa retraite.

Ce qui différencie ce cas des précédents, qui sont assez similaires, c’est que la victime a pu retirer les cryptomonnaies à une seule occasion. Cela lui a fait penser qu’il s’agissait de quelque chose d’assez grave, il ne s’en est donc pas inquiété jusqu’à ce qu’il décide de retirer les cryptomonnaies plus tard. Lorsqu’il a essayé de le faire, un agent du service clientèle de l’application lui a dit que pour pouvoir retirer les crypto-monnaies et son argent, il devait d’abord rembourser un prêt.

Et c’est là que Steve a réalisé qu’il avait été escroqué. L’agent commercial exigeait un paiement de 1,5 million de dollars. En outre, il a menacé de geler son compte s’il ne payait pas le montant qu’il demandait. Steve lui a dit qu’il allait demander l’aide du FBI et qu’il allait lancer une alerte publique sur ce type d’escroquerie.

Les autorités ne font rien

Les conséquences sont assez claires, l’affaire concerne un homme de 52 ans qui a perdu tout l’argent de sa vie en un mois seulement, mais ce n’est pas le seul. Récemment, des reportages au Canada ont fait état de plusieurs cas d’hommes et de femmes qui ont été victimes d’escroqueries très similaires.

Ce type d’escroquerie est devenu assez courant. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d’escrocs sur les applications de rencontre qui font cela. Après avoir établi une relation avec la victime, ils lui demandent de déposer de l’argent dans une fausse application de crypto-monnaie et finit par perdre tout son argent.

Le fait est que, bien que la situation soit de plus en plus grave, les autorités ne font rien. Lorsque les précédents cas d’utilisateurs canadiens ont été rendus publics, les autorités n’ont envoyé qu’une seule recommandation, à savoir ne pas donner d’argent à une personne que vous ne connaissez pas, car il pourrait s’agir d’une arnaque aux crypto-monnaies.

Ce qui gêne le plus les utilisateurs, c’est que les chances qu’ils ont de récupérer leur argent sont minimes et presque inexistantes. Cette situation a laissé des personnes sans économies et sans réponses.