Une adresse « milliardaire en Bitcoin » se réveille après 8 ans et le prix du BTC s’effondre

Une adresse bitcoin qui était en sommeil depuis plus de huit ans a mobilisé 2 207 BTC mercredi 10 novembre au soir. Ce mouvement aurait déclenché une chute de 6 % du prix de la crypto-monnaie, qui avait atteint un nouveau record historique quelques heures plus tôt.

Le BTC était dans la direction initiale depuis le 8 octobre 2013, date à partir de laquelle les mouvements d’entrée ou de sortie ont cessé, jusqu’à ce mercredi. À cette époque, le solde en bitcoins était équivalent à 294 287 USD. La valeur, au moment de la rédaction du présent rapport, dépasse 143 millions USD.

La baleine a transféré la totalité du solde vers deux adresses segwit, la première recevant 300 BTC et la seconde 1 907 BTC. Une fois la nouvelle répandue, les fonds ont été déplacés vers d’autres adresses.

Le réveil de cette ancienne adresse semble avoir suscité l’inquiétude des investisseurs, le prix du bitcoin ayant chuté de près de 4 000 USD. Plus tôt dans la journée de mercredi, le bitcoin avait connu un nouveau rallye haussier qui l’a vu établir un record à 69 044 USD, selon les chiffres de Coingecko. Il semble que le marché ait interprété ce mouvement comme un signe que la baleine vendait ses BTC pour profiter du nouvel ATH.

Il est impossible de savoir avec certitude si l’ancien détenteur a effectué cette transaction pour vendre ses BTC, ou s’il a simplement décidé de changer de wallet. Cependant, quelques théories circulent dans sur les réseaux sociaux.

Les données de transaction sur la blockchain du bitcoin indiquent que les fonds n’ont pas été transférés à des adresses d’échange connues. Toutefois, une transaction de gré à gré n’est pas exclue.

Une autre analyse se concentre sur le fait que les fonds étaient détenus à une adresse « legacy« , l’un des plus anciens formats d’adresse bitcoin. Il est possible que le titulaire ait décidé de migrer vers le format segwit, qui est plus moderne, offre une meilleure sécurité et des transferts moins coûteux.

L’analyste de la blockchain Bitcoin David Puell a posté une fil série de tweets dans lequel il a noté que le mouvement des pièces dans la gamme des 7-10 ans « est un prédicteur des pics« . Il mentionne en outre que ces mouvements ne sont pas si rares, puisqu’ils se produisent depuis 2017, dans une perspective de long terme.

#BTC: On-chain context for this transaction…

1. Yes, movement of coins in the 7y-10y age band is a predictor for tops.

2. Since 2017, it is not uncommon behavior from a long term perspective. https://t.co/YlE11hoQa1 pic.twitter.com/5XL4Hpxqdd

— David Puell (@kenoshaking) November 10, 2021