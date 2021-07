Uniswap restreint plusieurs jetons sur son site Web pour se conformer à la réglementation

La société chargée du développement de la populaire bourse décentralisée (DEX) Uniswap a annoncé la restriction de plusieurs jetons par le biais de son site Web, afin de poursuivre son “processus d’innovation et de décentralisation“.

L’information a été publiée le 23 juillet sur son site web. Avec cette décision, plusieurs jetons comme Tether Gold ou le bitcoin synthétique (sBTC) ont été retirés de la liste. Toutefois, le catalogue complet comprend plus de 100 jetons.

Cette décision n’inclut pas le protocole Uniswap. La société précise que l’interdiction des jetons ne s’applique qu’à son site web, tandis que le code reste open source et que les utilisateurs peuvent ajouter autant de jetons qu’ils le souhaitent. Sur ce point, Uniswap précise ce qui suit : “Ces changements concernent l’interface du site web. Le protocole reste complètement autonome, immuable et sans permission“.

La décision pourrait être influencée par ce que le GAFI a dit du marché des crypto-monnaies. Elle est également influencée par ce que la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) a dit sur le sujet, ce qui a mis encore plus de pression sur le marché des crypto-monnaies.

Concernant la suppression de Tether Gold, Heydem Adams, créateur d’Uniswap, a déclaré via son compte Twitter que cela était dû à un bug du contrat intelligent. “Tether Gold a été bloqué il y a des mois. Il n’a pas de valeur dans l’interface : ajouter de la liquidité réussit, mais échanger et supprimer échoue toujours. En général, si nous avons connaissance d’un bug comme celui-ci, nous le bloquons sur le site web.”

Tether gold was actually blocked months ago. There is no value to it in the interface – add liquidity succeeds but swap and remove always fails. In general if we know about a bug like this, we block it on https://t.co/QC4MdoIz1K, yes. — Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams) July 23, 2021

Avant de passer au point suivant, il faut établir la différence entre les tokens et les crypto-monnaies. Les jetons sur une blockchain fonctionnent comme un moyen d’échange. Cependant, ils peuvent aussi avoir d’autres fonctionnalités, par exemple ils peuvent représenter toutes sortes de biens fongibles, échangeables et même de collection. Alors qu’une crypto-monnaie est un actif numérique qui est créé pour servir de moyen d’échange entre pairs.

Les utilisateurs de Twitter pensent que la décision d’Uniswap crée un mauvais précédent.

Au sujet de la suppression des jetons, Joey Krug, PDG de Pantera Capital, a fait le commentaire suivant via son compte Twitter : “J’aime Uniswap, mais cela crée un mauvais précédent à mon avis“. L’exécutif a ouvert un fil de discussion pour continuer à faire des remarques sur la question : “L’histoire enseigne avec une insistance indubitable que l’apaisement engendre des guerres nouvelles et plus sanglantes. Ce ne sera pas le premier cas de censure“.

Love Uniswap, but this sets really bad precedent imo https://t.co/0zYgFykZRq — Joey Krug (@joeykrug) July 23, 2021

"History teaches with unmistakable emphasis that appeasement begets new and bloodier wars. It points to no single instance where this end has justified that means, where appeasement has led to more than a sham peace." Gen. MacArthur This won't be the 1st case of defi censorship — Joey Krug (@joeykrug) July 23, 2021

L’un des partisans de Krug a répondu : “Tant pis pour l’innovation. Vous exécutez maintenant un DEX avec un backend “sans permission” avec lequel la plupart des utilisateurs ne savent pas comment interagir directement.”

So much for innovation. *You* are now running a CEX with a “permissionless” back end that most users do not know how to interact with directly. Where’s the moat now? — Riles (@RileyGrant) July 24, 2021

L’utilisateur Swag_ Stakepool a ajouté : “En quoi ces actions sont-elles celles d’un DEX ? Aussi, qui sommes-nous ? Je comprends l’aspect sécuritaire de la chose, mais la prise de décision semble être consolidée entre quelques personnes“. Tous ces commentaires suggèrent que la communauté ne soutiendra pas les décisions prises par Uniswap.

La stratégie fomentée contre Binance a peut-être pesé sur la décision d’Uniswap.

D’autres actions ont pu précipiter la décision d’Uniswap. Par exemple, la stratégie développée par les institutions financières en Europe contre les jetons de Binance. Par exemple, des entités en Allemagne ont pris des mesures contre Binance, ainsi qu’en Italie, ce qui explique pourquoi Binance a décidé de retirer certains tokens de sa plateforme.

En outre, des mesures ont été prises à l’encontre de la plateforme Blockfi. La société a reçu l’ordre de la Commission des valeurs mobilières de l’État du New Jersey de ne plus accepter les résidents de cette juridiction comme utilisateurs de son service, qui se concentre sur les prêts et les échanges de crypto-monnaies et offre des intérêts et d’autres avantages à ses clients.

Uniswap et BlockFi se partagent l’administration des jetons qui lui sont délégués par ses clients, par analogie avec le fonctionnement des contrats de titres.

D’autre part, Gary Gensler, président de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC), a prévenu que le régulateur pourrait engager davantage de poursuites contre les émetteurs de jetons. Lors de son discours publié sur le site Web de la SEC, M. Gensler a déclaré : “Ne vous méprenez pas : peu importe qu’il s’agisse d’un jeton d’action, d’un jeton adossé à un titre à valeur stable ou de tout autre produit virtuel offrant une exposition synthétique aux titres sous-jacents.”

Il a ajouté : “Ces plateformes, qu’elles se trouvent dans l’espace financier décentralisé ou centralisé, sont concernées par les lois sur les valeurs mobilières et doivent fonctionner dans le cadre de notre régime de valeurs mobilières.” Cette décision peut être considérée comme un message direct à Uniswap et aux autres bourses décentralisées qui opèrent encore en dehors des réglementations des régulateurs.