US – C’est officiel : Les crypto-monnaies sont des infrastructures

Les négociateurs du Sénat américain, qui ne sont pas toujours connus pour leurs connaissances technologiques, ont fait une percée lundi sur la réglementation des transactions en ligne connues sous le nom de crypto-monnaies.

Cette percée est importante pour deux raisons :

Les négociateurs sont parvenus à un consensus bipartisan. Elle concerne un secteur largement nouveau, qui utilise la technologie blockchain pour les transactions en ligne.

L’un des principaux négociateurs, le sénateur Pat Toomey, s’est exprimé de manière plus directe lundi, décrivant les crypto-monnaies comme “une question qui nous a contrariés“. Un autre négociateur principal, le sénateur Cynthia Lummis, a déclaré qu’il s’agissait “d’un sujet tellement nouveau pour tant de personnes au Sénat américain“.

L’âge moyen du Sénat est de 64,3 ans – plus élevé que celui de la Chambre des représentants, qui est de 58,4 ans, selon la Bibliothèque du Congrès. Et parmi les investisseurs américains de plus de 50 ans, 76% disent qu’ils n’ont même pas entendu parler des crypto-monnaies, selon un récent sondage Gallup.

La semaine dernière, une disposition fiscale de dernière minute sur les crypto-monnaies a été ajoutée au projet de loi bipartisan sur l’infrastructure, d’un montant de 1 200 milliards de dollars, ce qui a compliqué les négociations sur l’infrastructure, alors qu’un différend amer est apparu sur les exigences de déclaration fiscale proposées pour les transactions en crypto-monnaies. Cela a également provoqué une vive protestation du public à propos de la formulation initiale de l’article. Lundi, Toomey et Lummis ont annoncé un amendement à la disposition, négocié avec le département du Trésor, axé sur la réglementation des actifs numériques en exigeant que les courtiers déclarent leurs transactions.

Le groupe de négociation comprenait également les Sens. Rob Portman, un républicain, et les démocrates Mark Warner et Kyrsten Sinema.

“Le bon côté des choses, c’est que nous avons découvert qui, au Sénat, s’intéresse à ce sujet et qui, auparavant, ne connaissait peut-être pas du tout” les crypto-monnaies, a déclaré M. Lummis. Le républicain du Wyoming a ajouté : “Nous avons enfin pu illustrer qu’il y a beaucoup de gens qui s’intéressent aux actifs numériques et qui ont maintenant un contact avec leur sénateur.”

Les investisseurs américains montrent déjà un intérêt croissant pour les crypto-monnaies comme le bitcoin. Parmi les adultes ayant 10 000 dollars ou plus investis dans des actions, des obligations ou des fonds communs de placement, dans le cadre ou en dehors de fonds de retraite, 6 % disent posséder des bitcoins, selon le même sondage récent de Gallup. C’est une hausse par rapport à seulement 2 % qui disaient la même chose en mai 2018. Ce chiffre grimpe encore plus haut, à 13%, pour les investisseurs de moins de 50 ans.

Gallup compare le niveau actuel de possession de bitcoins à celui de l’or, que 11 % des investisseurs disent posséder.

Lummis a reconnu que “l’espace évolue si vite, l’innovation fonctionne à un rythme si rapide que nous devrons probablement revoir ce sujet“, et a qualifié l’amendement de “législation qui établit certaines définitions dans cet espace.“