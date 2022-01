Vague d’indignation après la décision de Mozilla accepter le Dogecoin !

Par le biais d’une déclaration sur les réseaux sociaux, la Fondation Mozilla a confirmé sa participation au monde des crypto-monnaies mèmes. Elle a exprimé son intention d’accepter les dons des utilisateurs en pièces DOGE, mais s’est heurtée à différents commentaires de la part de la communauté.

We’re using @BitPay to accept donations in #cryptocurrency https://t.co/EOsLD1Z88O

Bien qu’elle ne se soit pas mêlée au monde des crypto-monnaies par le passé, la fondation Mozilla chercherait à entrer dans le secteur. De cette manière, ils ont évoqué la possibilité de recevoir des dons en crypto-monnaies liés au memecoin.

You don't need to be Elon or Mark to transact in @dogecoin.

We're accepting #cryptocurrency donations via @BitPay.

Donate now to support our mission to keep the Web open and free. ⤵️https://t.co/JNc1Yf0m0K

— Mozilla (@mozilla) December 27, 2021