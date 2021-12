Valeur des crypto-monnaies en dollar : quel prix pour les crypto-monnaies ?

Avoir plusieurs sources de revenus peut énormément contribuer au confort de beaucoup de personnes. L’un des moyens les plus simples pour se remplir les poches, c’est d’investir dans une crypto-monnaie. Le choix en termes de monnaies virtuelles est très vaste et donc on peut investir dans beaucoup de crypto-monnaies différentes. Avant de faire la moindre opération, il est important de connaître le prix de ces monnaies avant de se lancer. Leur prix peut énormément varier et il est souvent influencé par différents facteurs. Que ce soit en dollars ou en euros, le prix des crypto-monnaies n’est jamais le même.

Qu’est-ce qui peut influencer le cours des crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies n’ont en fait que très peu de choses en commun avec les monnaies classiques. D’ailleurs, elles ont été créées pour pallier aux nombreux défauts des monnaies classiques et des institutions qui les contrôlent. Contrairement aux monnaies classiques, le système de circulation et de transaction des crypto-monnaies est non seulement plus sécurisé mais il est aussi moins sujet aux piratages. Comme les crypto-monnaies ne sont loin d’être des monnaies classiques, elles ne sont pas influencées par les mêmes règles.

Ce que les crypto-monnaies ont de commun avec les matières premières, c’est que leur prix est influencé par l’offre et la demande. Plus elle sera élevée, et plus le prix des monnaies virtuelles va flamber. La perception qu’ont les gens sur ces crypto-monnaies a aussi une grande influence sur son prix. Une opinion favorable va forcément entraîner une augmentation du prix de ceux-ci. Mais tout ce qui peut entacher leur réputation comme un manque de fiabilité et une sécurité bancale va forcément entraîner une diminution des prix de ces monnaies.

Faire des opérations sur la blockchain ainsi que des transactions va demander de l’énergie. La quantité d’électricité nécessaire pour faire toutes ces opérations sera forcément comprise dans le prix de ces crypto-monnaies. Si la blockchain d’une crypto-monnaie requiert beaucoup d’énergie pour sa sécurisation, elle sera forcément plus difficile à miner. Une crypto-monnaie plus difficile à miner est aussi une crypto-monnaie qui a plus de valeur et donc un prix plus élevé. Pour finir, une monnaie virtuelle qui a très peu d’utilité ne sera forcément pas très chère. Dans le cas contraire, si la crypto-monnaie en question peut servir à faire plusieurs opérations, son prix n’en sera que plus grand.

Dans quelle crypto-monnaie faut-il investir en 2021 ?

Le marché des crypto-monnaies est un marché prometteur. C’est d’ailleurs pour ça que le nombre de ces crypto-monnaies ne fait qu’augmenter. En 2021, elles sont déjà au nombre de 2000 et ce nombre ne fera qu’augmenter dans les mois qui suivent. Malgré le choix très important en monnaies virtuelles, ça ne change pas qu’elles n’aient pas toutes la même valeur pour les investisseurs. On dénombre pas moins de 7 crypto-monnaies différentes qui ont déjà conquis des millions d’investisseurs à travers le monde :

le Bitcoin (BTC) ;

Ethereum (ETH) ;

Ripple (XRP) ;

Bitcoin Cash (BCH) ;

Tether (USDT) ;

Bitcoin SV (BSV) ;

Litecoin (LTC).

Ces crypto-monnaies sont déjà bien connues des investisseurs, mais elles ne sont pas les seules à être pleines de promesses. Certaines crypto-monnaies n’ont pas encore passé la barre dès un an d’ancienneté et pourtant ça ne les empêche d’avoir un bel avenir. Parmi les meilleures jeunes crypto-monnaies sur le marché nous avons :

MakerDAO (MKR,DAI) ;

Stellar Lumens (XLM) ;

Kleros (PNK).

Quel est le prix des crypto-monnaies en dollar ?

Lorsque l’on cherche à acheter ces monnaies virtuelles, il est important de connaître le prix à l’avance. Le plus important c’est de connaître le moment le plus favorable pour acheter ce type de monnaie. Pour ça, on peut toujours aller sur des sites qui affichent le prix en temps réel de chacune de ces monnaies. En décembre 2021 le prix des crypto-monnaies est de :

48 133,7150 dollars pour le Bitcoin ;

3 846,82 dollars pour l’Ethereum ;

0,80742 dollar pour le Ripple ;

0,0023 dollar pour le Bitcoin Cash ;

1 dollar pour le Tether ;

123,730553 dollars pour le Bitcoin SV ;

0,0066 dollar pour le Litecoin.

Comme on peut le constater, le prix des plus anciennes crypto-monnaies est assez élevé. Heureusement, on peut toujours se rabattre sur les nouvelles crypto-monnaies. Le prix de ces crypto-monnaies est de :