Revendre sa cryptomonnaie : nos réponses

Les investissements et le commerce de crypto-monnaie sont devenus un phénomène de plus en plus courant, car de plus en plus de personnes s’intéressent à la façon dont elles peuvent être utilisées. Avec l‘augmentation étonnamment rapide de la crypto-monnaie au cours des dernières années, elle est devenue un véhicule d’investissement de premier plan qui change la façon dont les gens investissent dans le monde.

Si vous constatez que vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à investir dans une crypto-monnaie particulière et si vous envisagez la possibilité de vendre votre cryptomonnaie investie pour réaliser un profit, cet article, vous aidera à savoir comment procéder.

La cryptomonnaie : qu’est-ce que c’est ?

La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour réguler la création de nouvelles unités, les enregistrements de transactions et le mouvement de fonds entre les individus. Certaines des crypto-monnaies les plus connues incluent :

le Bitcoin ;

l’Ethereum ;

Ripple ;

Litecoin et Dash.

La crypto-monnaie existe depuis 2009, date à laquelle elle a été introduite par Satoshi Nakamoto dans son livre blanc « Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System ». Depuis lors, de nombreuses autres crypto-monnaies ont été créées qui prétendent être plus sécurisées que Bitcoin.

Une crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique, conçue pour être décentralisée et sécurisée et dont l’unité de base s’appelle une pièce de monnaie. Elles utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités.

Les avantages de la cryptomonnaie

La crypto-monnaie présente de nombreux avantages qui en font un choix attrayant pour les investisseurs et les utilisateurs, l’un des plus importants est qu’elle est décentralisée. Cela signifie qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire et qu’il est donc très sécurisé et beaucoup plus facile à utiliser que les monnaies fiduciaires. La crypto-monnaie peut également être utilisée pour les paiements et les transferts sans avoir à se soucier de la volatilité des prix ou de la valeur de la devise. Un autre avantage est son anonymat qui fait des crypto-monnaies un refuge pour les personnes qui ne veulent pas que leur identité ou leurs transactions soient suivies ou révélées à quelqu’un d’autre.

La crypto-monnaie est devenue un moyen populaire pour les gens de stocker de la richesse. Les gens peuvent l’utiliser comme une forme de paiement en échange de biens ou de services. Elle a également connu une croissance explosive au cours des dernières années et ne montre pas encore de signes de ralentissement. D’autres avantages incluent des transactions rapides, des frais peu élevés, un volume de transactions accru et une volatilité réduite par rapport à d’autres formes d’argent comme les espèces ou les lingots d’or.

Quels sont les coûts cachés lors de la vente de votre crypto-monnaie ?

Le coût du maintien d’un échange de crypto-monnaie est très élevé. Afin de commercialiser de nouvelles pièces et de fournir des liquidités, les bourses doivent suivre les évolutions technologiques. Ils doivent également investir dans des serveurs, de la bande passante et d’autres infrastructures. Une bourse peut utiliser ses bénéfices à d’autres fins ou les réinvestir dans la bourse pour la maintenir ou la faire croître. Dans certains cas, les bourses peuvent même partager les revenus avec leurs détenteurs de pièces sous forme de dividendes.

L’un des coûts cachés les plus importants lors de la vente de votre crypto-monnaie est les frais de négociation. Les frais de négociation sont facturés par les courtiers et se situent généralement entre 0 % et 2 %. Par exemple, Coinbase facture 1 % sur toutes les transactions mais ne facture que 0,25 % si vous négociez régulièrement, ce que vous devriez faire pour ces frais.

Le premier est le prix des crypto-monnaies qui fluctue chaque jour en fonction de l’offre et de la demande du marché. Le second est le taux d’imposition du gouvernement ainsi que d’autres frais associés pouvant être encourus au cours de la transaction et pouvant représenter un montant important.

Comment vendre sa cryptomonnaie ?

Le marché des crypto-monnaies est relativement nouveau et en constante évolution. Ce guide est une liste organisée de suggestions pour pousser votre projet de cryptographie dans la bonne direction. Ce sont les facteurs clés qui vous aideront à vendre votre crypto-monnaie avec succès. Laissant de côté toutes les subtilités techniques, chaque projet de cryptographie doit se concentrer sur le marketing.

Si vous êtes capable de bien le faire, vous pourrez augmenter vos chances de vendre votre token avec succès et de réaliser un bon profit. Pour vendre votre crypto-monnaie, vous devez d’abord créer un actif. Une fois que vous avez créé votre page d’actif, fixez le prix et commencez à le vendre sur les bourses. Si vous souhaitez apporter de la liquidité à votre actif, envisagez de l’inscrire sur une bourse telle que Binance ou Huobi Pro.