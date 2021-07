Vent de panique sur le Bitcoin qui pourrait plonger rapidement sous les 30 000 $ !

Les principales cryptomonnaies se sont effondrées vendredi, le bitcoin, l’éther et le dogecoin chutant jusqu’à 10 % dans un contexte de consolidation continue et de faible volatilité, les haussiers et les baissiers continuant à se battre pour dominer le marché des cryptomonnaies.

Le marché des crypto-monnaies a reflété la faible tendance des marchés traditionnels, où les principaux indices boursiers mondiaux se sont échangés dans le rouge en raison des inquiétudes concernant les perspectives de croissance des États-Unis, dans un contexte de crainte de l’augmentation des cas de covid-19 due à la variante delta.

Alors que la corrélation du bitcoin avec le S&P 500 a atteint son plus bas niveau en trois ans en juin, selon le rapport de Kraken Intelligence, les experts affirment que l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies au cours de l’année écoulée les a rendues sensibles aux changements sur les marchés traditionnels.

Au cours des deux derniers mois, le bitcoin s’est négocié entre les niveaux de 30 000 et 42 000 dollars, car le sentiment est resté modéré dans un contexte d’inquiétudes quant à l’impact environnemental de l’extraction du bitcoin et de répression réglementaire en Chine.

Jeudi, le bitcoin a de nouveau chuté sous le support crucial de 33 000 $ et risque maintenant de tomber vers le niveau de 30 000 $. L’actif numérique, qui a perdu 50 % de sa valeur par rapport à son plus haut niveau historique, s’échangeait à 32 682 dollars, soit une baisse de 6 %, vers 16 heures, selon CoinGecko.com.

Peter Brandt a déclaré mercredi que le bitcoin pourrait bientôt passer sous la barre des 30 000 dollars.

Dans un fil de discussion sur Twitter, Peter Brandt, qui est le directeur général de la société de négociation mondiale Factor LLC, a partagé un graphique montrant la fourchette de négociation du bitcoin. Il a également lancé un sondage demandant aux utilisateurs à quel niveau le bitcoin peut descendre en dessous de 30 000 $. Cependant, la plupart des personnes interrogées ont estimé que la monnaie numérique ne franchira pas ce seuil.