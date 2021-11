Vers un Ethereum à 14 000 $ dans 3 mois ?

Étant les deux crypto-monnaies les plus importantes, il y a toujours des prédictions et des analyses solides disponibles pour le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH). En conséquence, après avoir augmenté de manière évidente au cours du mois dernier, les attentes pour novembre sont également similaires.

En ce sens, les prévisions concernant l’Ethereum (ETH) sont clairement définies. En ce qui concerne les graphiques, l’ETH atteindra bientôt 6 400 $. Une fois ce point de rupture atteint, l’ETH devrait bondir vers un ATH de 14 000 $. Tout cela devrait avoir lieu dans une période de 3 mois.

Le dernier prix le plus bas de l’ETH a été atteint vers la fin du mois de septembre, à 2 780 $. Après cela, dans une période d’environ un mois, l’ETH a atteint son plus haut niveau de tous les temps (ATH) à 4 523 $.

De plus, l’envolée complète de 2 780 $ à 4 523 $ représente un gain de 62,54 % au cours des 30 derniers jours.

Au milieu de tout cela, il est tout à fait évident que cette flambée vers un nouvel ATH pour l’ETH est due aux récentes mesures prises pour aller vers l’ETH 2.0. À cet égard, la mise à jour d’Altair sur la chaîne de balises de l’ETH est l’un de ces pas vers la transition.

De plus, l’activation du consensus proof-of-stake a également été une raison essentielle de la hausse des prix.

Malgré les nombreuses prédictions, un compte twitter portant le pseudo nom de « John Wick » affirme que les graphiques de l’ETH sont les mieux placés pour les prochains mois. En conséquence, il déclare que les graphiques et les diagrammes indiquent un squeeze massif, vers une hausse rapide car l’Ethereum se trouve aujourd’hui dans une zone de découverte de prix ou rien ne semble freiner son ascension.

