Video : Les autorités malaisiennes écrasent 1 069 plateformes de minage de crypto-monnaies avec un rouleau compresseur.

Comment les autorités se débarrassent-elles des plateformes de minage de crypto-monnaies confisquées ? Dans une ville du Sarawak, en Malaisie, les autorités se sont débarrassées de 1 069 rigs en une seule fois en les écrasant avec un rouleau compresseur, rapporte Vice.

Selon la publication malaisienne Dayak Daily, les PC ont été confisqués au cours de six raids menés entre février et avril de cette année. Sarawak Energy Berhad, la compagnie d’électricité de la province malaisienne, accuse les exploitants miniers de voler de l’électricité pour leurs activités. Les opérateurs auraient volé pour 8,4 millions de RM d’énergie, soit environ 2 millions de dollars US, à la société.

Les personnes qui veulent sérieusement miner des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum utilisent des PC conçus à cet effet, et le processus consomme généralement une énorme quantité d’électricité. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que le vol d’énergie soit couramment signalé dans les endroits où les mineurs opèrent. En Ukraine, par exemple, le service de sécurité du pays a fait une descente dans une exploitation minière qui utilisait des PS4 Pros comme machines, et les opérateurs ont également été accusés de voler de l’électricité sur le réseau électrique du pays. Le chef de la police de la ville malaisienne, Hakemal Hawari, a déclaré au Dayak Daily que le vol d’énergie pour les opérations minières était si répandu cette année que trois maisons ont brûlé à cause de branchements électriques illégaux.

Vous pouvez voir le rouleau compresseur écraser les plateformes minières dans la vidéo ci-dessous. Si vous vous posez la question, c’est 5,3 millions de RM (1,26 million de dollars) de matériel informatique qui a été écrasé.