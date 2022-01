Video : Matt Damon fait une pub pour les crypto et se fait incendier sur Twitter !

La chance sourit aux courageux, mais Twitter n’est pas favorable à la publicité pour la crypto de Matt Damon en ce moment.

L’acteur oscarisé de « Good Will Hunting » est devenu le visage de Crypto.com l’année dernière. Elle a signé avec Damon dans le cadre d’une campagne publicitaire de 100 millions de dollars dirigée par le directeur de la photographie d' »Inception« , Wally Pfister, et dont les publicités seront diffusées dans plus de 20 pays.

« Je n’ai jamais fait une telle promotion« , a déclaré Damon, qui est également un investisseur de Crypto.com. Il a déclaré à Bloomberg qu’il était prêt à « suivre ou à mourir avec l’économie« , mais qu’il ne quitterait pas non plus son travail de cinéma.

C’est peut-être aussi bien ainsi. Son premier spot Crypto.com, « Fortune Favors the Brave« , qui a été diffusé lors des avant-premières de films, pendant les matchs de la NFL et partagé en ligne depuis l’automne dernier, n’a pas été aussi bien accueilli sur Twitter que ses succès au box-office, comme les films « Bourne » et « Seul sur Mars », par les spectateurs.

Fortune Favours The Brave A tribute to those who got us this far.

And an invitation to those who will take us further.#FFTB pic.twitter.com/BWBneqjGnF — Crypto.com (@cryptocom) October 28, 2021

Matt Damon célèbre dans cette publicité ceux qui ont pris des risques à travers l’histoire « qui embrassent le moment et s’engagent« . Il passe devant ce qui semble être un alpiniste qui escalade le mont Everest, et les frères Wright qui s’envolent dans le ciel dans le spot d’une minute, avant de s’arrêter sur une planète rouge, probablement Mars.

« Et dans ces moments de vérité, ces hommes et ces femmes, ces simples mortels – comme vous et moi – qui regardent par-dessus bord, calment leur esprit et calment leurs nerfs avec quatre mots simples qui ont été murmurés par les intrépides depuis l’époque des Romains : La fortune sourit aux courageux« , dit Damon. Puis « Crypto.com » apparaît sur l’écran.

Voici quelques-unes des réactions incendiaires après le visionnage sur Twitter.

Matt Damon doing a crypto ad. Jesus Christ does he not have enough money already pic.twitter.com/mS3tUgJ6HT — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) January 3, 2022

Matt Damon à ajouter au registre des grosses merdes. https://t.co/22JjIoLnGN — Captain Varan (@PunishedVaran) January 3, 2022

I can just not stop laughing that Matt Damon's pitch for crypto is "Be like a brave explorer, invest your life savings in crypto." This is the same pitch my buddy in 6th grade used to get me to dive from a railroad trestle into the river pic.twitter.com/pZpeSjEheE — Todd in the Shadows (@ShadowTodd) December 27, 2021

You may be zoned out during commercials and not have noticed, but there’s an ad with Matt Damon that likens trading cryptocurrency to climbing a mountain and being an astronaut. — Chris Finke (@SlipperyFox10) January 1, 2022

It is hilariously telling that the Matt Damon crypto ad depicts all these brave and world-changing events like scaling Everest, discovering continents, the first manned flight, and… kissing a girl. — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) January 3, 2022

C’est ainsi que « Matt Damon » est devenu une tendance sur Twitter aux États-Unis lundi après-midi, mais bien plus pour un bad buzz que pour la qualité de sa prestation d’acteur.