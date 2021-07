Virgil Griffith, un développeur historique d’ethereum a été placé en détention !

Virgil Griffith, développeur d’ethereum, a été placé en détention après qu’un juge fédéral a estimé qu’il avait violé les conditions de sa caution, selon un rapport d’Inner City Press.

Virgil Griffith, un chercheur de la Fondation Ethereum, est accusé de complot visant à violer la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale.

Les autorités fédérales américaine pensent que Griffith a aidé la Corée du Nord à blanchir de l’argent via des crypto-monnaies pour éviter les sanctions américaines en présentant une conférence sur la blockchain dans la capitale nord-coréenne de Pyongyang en avril 2019.

Il a été arrêté en novembre 2019.

Virgil Griffith was surrounded by two US Marshals and took off his belt before being taken into the holding cell. His lawyer Mr. Klein, when the Press asked, said he had no comment. Virgil's father, whom Inner City Press previously spoke with, nodded. Podcast soon pic.twitter.com/4qPH0K3nVE

— Inner City Press (@innercitypress) July 20, 2021