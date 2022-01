Vitalik Buterin : La décentralisation du Bitcoin l’aidera à survivre, mais pas à se développer

Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, a publié un fil de discussion sur Twitter dans lequel il revient sur certaines de ses opinions des années précédentes et en profite pour parler du bitcoin et de sa décentralisation.

Happy new year! Today, a mini-tweetstorm of some of the things I've said and written over the past decade, and what I think about those subjects today. — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Selon Buterin, la décentralisation du Bitcoin ne suffirait pas pour que ce réseau émerge avec succès face aux systèmes extrêmes de régulation imposés par les gouvernements. Bien qu’il n’ait pas cité d’exemples ni mentionné de scénarios spécifiques, le cofondateur d’Ethereum a reconnu que la technologie du bitcoin est, par essence, à l’abri de la censure.

1. In 2013, I wrote this piece on "how Bitcoin can actually help Iranians and Argentinians". The core point: Bitcoin's key benefit is internationality and censorship resistance, NOT "the 21m limit". I predicted stablecoins will prosper.https://t.co/zS3C6v1qJ7 pic.twitter.com/UO9ojfzYEa — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

La décentralisation du bitcoin lui permettrait de « survivre » face à un climat réglementaire extrêmement hostile, mais il ne pourrait pas prospérer. Une stratégie réussie pour résister à la censure exige une combinaison de robustesse technique et de légitimation publique. – Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum

2. This piece from 2013 on the consequences of Bitcoin services becoming more "regulated":https://t.co/3ZV0542L6U Core argument: Bitcoin is resisting the government not by being clever about what *legal category* it's in, but rather by being technologically censorship-proof. pic.twitter.com/xXHbf83f5U — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Dans le tweet cité ci-dessus, Buterin souligne que le bitcoin pourrait à peine survivre dans un environnement réglementaire très strict. Cependant, les propriétés qu’il considère comme nécessaires pour surmonter avec succès la censure sont deux des points forts du bitcoin. S’il est valable d’admettre que la crypto-monnaie originelle a encore un long chemin à parcourir en termes de « robustesse technique et de légitimation publique« , le bitcoin a incontestablement une longueur d’avance sur les altcoins.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

En fait, 2021 a été une année clé pour la décentralisation du bitcoin. Le veto de la Chine au bitcoin a contraint les mineurs à migrer vers d’autres latitudes, répartissant ainsi entre plusieurs pays la moitié du hashrate total de ce réseau, qui restait concentré chez le géant asiatique.

4. Though I 100% stand by my comment that "the internet of money should not cost more than 5 cents per transaction". That was the goal in 2017, and it's still the goal now. It's precisely why we're spending so much time working on scalability.https://t.co/M326MtrlE0 — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

En termes de développement technologique, le bitcoin est l’un des projets de crypto-monnaie les plus avancés, malgré l’absence de financement puissant.

5. I should also add that the core *idea* of sharding has survived unscathed. Blockchain 1.0: each node downloads everything, have consensus

BitTorrent: each node downloads only a few things, but no consensus

Ideal: BitTorrent-like efficiency but with blockchain-like consensus — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Bitcoin et réglementation

Il est essentiel de garder à l’esprit que la communauté bitcoin comprend trois groupes qui sont principalement responsables de sa croissance et de son succès : ses développeurs, ses mineurs et ses utilisateurs.

This reflects a broader intellectual evolution I've had: from "X is what I must defend, so whatever is favorable to X must be correct" to "I like X, but X has flaws and it seems like Y fixes them, so I support X+Y now" Soldier mindset –> scout mindset.https://t.co/yNwrmCtJCV — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Les développeurs de Bitcoin ont le devoir d’améliorer l’efficacité avec laquelle le réseau fonctionne tout en maintenant la philosophie libertaire qui lui a donné naissance. Les mineurs sont la force du réseau, lui permettant de rester sécurisé et actif grâce à l’énergie fournie par leur matériel. En attendant, les utilisateurs de cette crypto-monnaie sont chargés de promouvoir son utilisation et son adoption, ainsi que de veiller à ce que le travail des développeurs favorise la majorité et pas seulement eux-mêmes.

7. This 2014 piece on self-enforcing contracts:https://t.co/FAIAiL8HhV Basically, it tries to argue that making all of society more like a formal system is good and we should be excited about it. — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Il est également important de noter que la plupart des mécanismes utilisés par les gouvernements pour réglementer, voire interdire, l’utilisation du bitcoin se situent au carrefour entre cette crypto-monnaie et le système financier traditionnel. C’est-à-dire les maisons de change, les bourses de valeurs, les banques, etc. Le bitcoin, comme le dit Buterin lui-même, possède un système natif qui résiste à la censure.

Do I still agree? The above args are less strong today, because (i) chains are more universal, (ii) apps more complex so bridging more risky, (iii) experimentation doable at L2. But even still, I think there are things that you can't do at L2, and there's room for different L1s — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

En ce qui concerne la promotion de l’utilisation du bitcoin, le cofondateur d’Ethereum a fait un commentaire intéressant qu’il a lui-même corroboré lors de son récent voyage en Argentine. Bien que l’adoption des crypto-monnaies soit importante dans ce pays, les stablecoins sont très bien acceptées au niveau commercial. Cela suggère que de nombreuses personnes se fient encore davantage aux systèmes financiers traditionnels, même s’ils se présentent sous la forme d’une blockchain.

Today, I would call BCH mostly a failure. My main takeaway: communities formed around a rebellion, even if they have a good cause, often have a hard time long term, because they value bravery over competence and are united around resistance rather than a coherent way forward. — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Vitalik Buterin a également parlé de l’Ethereum et des autres altcoins.

Buterin, logiquement, est quelqu’un qui est favorable à la coexistence du bitcoin avec d’autres crypto-monnaies, ou altcoins, comme on les appelle dans l’écosystème bitcoin. Il a renforcé cette idée dans son récent tweet.

10. These posts from 2016-17 basically advocating for someone to build Uniswap.https://t.co/ZC7AO6kVxVhttps://t.co/HMBJolmI0d — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Selon le cofondateur d’Ethereum, il y a trois arguments qu’il a déjà considérés en 2013 et auxquels il adhère toujours, qui défendent la coexistence de différentes blockchains et crypto-monnaies qui ne sont pas nécessairement liées les unes aux autres.

La première est que « différentes blockchains optimisent la réalisation de différents objectifs« . Deuxièmement, « les coûts liés à la présence de nombreuses blockchains sont faibles« . Le cofondateur d’Ethereum entend par là que le maintien de différentes blockchains pouvant interagir entre elles n’est pas aussi coûteux qu’il n’y paraît. Bien qu’il reconnaisse par la suite que c’est beaucoup plus lourd que ce qu’il pensait. Enfin, selon Buterin, il est important qu’il existe une autre alternative au bitcoin, au cas où le travail des développeurs principaux aurait un impact négatif sur le réseau.

11. Applications envisioned in the Ethereum whitepaper:https://t.co/6HCoO2CSW8 * ERC20-style tokens

* Algorithmic stablecoins

* Domain name systems (like ENS)

* Decentralized file storage and computing

* DAOs

* Wallets with withdrawal limits

* Oracles

* Prediction markets — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Bien qu’il ait avancé de tels arguments en faveur des altcoins, Buterin reconnaît que ces arguments ont beaucoup moins de force aujourd’hui. Cependant, pour lui, si le développement de solutions de deuxième couche (comme le réseau Lightning du Bitcoin) peut être une réponse plus efficace qu’un collectif de crypto-monnaies et de blockchains, ce type de technologie présente selon lui des limites auxquelles une chaîne principale ne serait pas confrontée.

12. A more detailed opinion on stablecoins from 2014: https://t.co/RwRx4HVjEL A big part of this post tried to tackle the question of whether or not you could have a stablecoin without oracles, by using blockchain data (eg. PoW diff) as a pseudo-price-oracle. — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022