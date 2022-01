Vitalik Buterin propose de nouvelles modifications des frais de gaz d’Ethereum

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé cette semaine une nouvelle approche « multidimensionnelle » des frais de gaz. En facturant des frais de gaz différents en fonction de la ressource utilisée, il pense que les utilisateurs bénéficieront de frais de gaz optimaux.

Les frais de gaz élevés d’Ethereum ont été un problème persistant depuis que la DeFi a pris son envol à l’été 2020. Et il n’est pas rare d’entendre parler de personnes payant des centaines de dollars pour utiliser le réseau.

$150 gas fees to trade on Balancer right now. That is just the gas fee! Balancer itself charges an additional fee on top.

If you don't choose a high enough gas fee to be included in the next block, you are literally inviting traders to front run you.

DeFi has outgrown Ethereum. https://t.co/38Y8oue9zk

— Tushar Jain 🎈 (@TusharJain_) February 5, 2021