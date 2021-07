Vitalik Buterin tokenise son identité Ethereum et recevra un revenu de base UBI

Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a certifié être un véritable humain selon les slogans de la plateforme Proof of Humanity. Depuis hier, 18 juillet, son identité est tokenisée sur la blockchain Ethereum et, si personne ne prouve que sa certification est fausse ou qu’il a fait une erreur, dans 2 jours il commencera à recevoir un revenu de base en token UBI.

“Je certifie que je suis un être humain réel et que je ne suis pas déjà inscrit dans ce registre“, déclare le développeur de 27 ans dans la vidéo de 4 secondes mise en ligne. Conformément au règlement de PoH, il montre, en plus de sa déclaration verbale, un écran d’ordinateur affichant une de ses adresses Ethereum.

Proof of Humanity, un projet dirigé par Federico Ast et Clement Lesaege, cherche à associer l’identité de personnes vérifiées à leur adresse Ethereum respective.

Pour réaliser la vérification, il faut qu’un autre utilisateur certifie son existence ou, dans le jargon de PoH, le “vouchee“. Dans le cas de Buterin, le “voucheo” a été effectué par Ning Fidel, assistant général de Kleros, un protocole de résolution des conflits utilisé dans PoH.

Le site web du PoH le présente comme “un système qui combine des réseaux de confiance, des preuves de Turing inversées et la résolution de conflits pour créer une liste d’humains résistants aux attaques Sybil“.

Plusieurs cas d’utilisation possibles d’un tel système sont mentionnés. Il s’agit notamment du développement d’organisations autonomes décentralisées (DAO) avec des utilisateurs humains vérifiés, du financement quadratique, des certifications sur la blockchain, des portefeuilles de récupération sociale, de l’évaluation du crédit sur DeFi, du lancement de parachutages et des outils anti-spam.

Le revenu de base universel sur le jeton UBI

Un cas d’utilisation déjà opérationnel est l’octroi d’un revenu de base sur le jeton du revenu de base universel (UBI) à toutes les personnes inscrites à Proof of Humanity.

Chaque humain vérifié reçoit un UBI par heure. Au moment de la rédaction de cet article, chaque UBI vaut 0,047 USD, comme le montre le site CoinGecko. Le revenu gagné est donc d’environ 34 USD par mois.

Selon le développeur argentin Santiago Siri, directeur de l’organisation Democracy Earth à l’origine du projet UBI, l’objectif est que le revenu gagné par chaque personne soit de quelques “centaines de dollars par mois“.

Cet objectif a été atteint au cours des premiers mois du projet, mais le jeton UBI n’a pas réussi à se découpler du cours des autres crypto-monnaies.

L’arrivée de Buterin à Proof of Humanity a suscité l’anticipation de certains détenteurs d’UBI quant à une éventuelle augmentation des prix. “Quelle bonne nouvelle que Vitalik (fondateur d’ETH) rejoigne PoH, n’est-ce pas ? Espérons que cela portera PoH dans les nuages“, a écrit hier un membre du groupe Telegram “Proof of Humanity en español“. “Nous avons juste besoin qu’Elon Musk nous rejoigne et nous nous attaquerons au bitcoin“, a noté un autre utilisateur. Jusqu’à présent, l’augmentation attendue du prix de l’UBI ne s’est pas produite.

Malgré le prix actuel qui ne favorise pas les bénéficiaires de l’UBI, la communauté autour de ce projet garde espoir. Par exemple, Felipe Álvarez, fondateur de l’initiative colombienne REDmocracia, a écrit dans le groupe hispanique Telegram mentionné plus haut : “nous comprenons tous ici que cela va être très gros“.

Buterin lui-même est optimiste au sujet de PoH. Comme indiqué ici, le développeur russo-canadien est membre du groupe Telegram anglophone Proof of Humanity et a, à l’occasion, interagi avec les participants. Buterin estime que “la gouvernance décentralisée et les largages comme l’UBI sont certainement les deux cas d’utilisation les plus importants” pour le PoH.

Parmi les autres personnalités connues qui reçoivent des UBI pour la tokenisation de leur identité sur Ethereum, citons Marcos Galperín, PDG de MercadoLibre, et l’ancien basketteur argentin Emanuel “Manu” Ginóbili.