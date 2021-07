Voici combien d’argent vous auriez si vous aviez investi 1 000 dollars en bitcoins il y a 1, 5 et 10 ans

Le bitcoin a connu des mois en dents de scie. La plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière a atteint un sommet historique au-dessus de 63 000 dollars en avril, mais a perdu 50 % de sa valeur au cours des trois mois suivants. Le prix de la pièce est passé sous la barre des 30 000 dollars pas plus tard que la semaine dernière.

La valeur de la crypto-monnaie a toutefois connu un pic au cours du week-end, en partie grâce au soutien récent de grands noms comme Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, et Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, lors de la conférence “The B-Word“.

Le bitcoin s’échangeait au-dessus de 38 000 dollars lundi après-midi. Bien qu’il soit loin de son sommet, le bitcoin est toujours en hausse de 33 % sur l’année.

Le bitcoin a gagné en popularité en 2017, lorsqu’il est passé de 900 dollars à près de 20 000 dollars en moins d’un an. Mais il s’est fait connaître autant pour ses plongeons que pour ses reprises et a vu sa valeur s’effondrer à plusieurs reprises. Il est volatile pour la même raison qu’il est précieux – il n’y a pas d’autorité centrale qui puisse intervenir sur le marché.

Mais contrairement à d’autres crypto-monnaies, telles que le dogecoin, qui ont également connu des hausses et des baisses similaires, le bitcoin est plus développé technologiquement et sa rareté est intégrée dans son processus de création.

Le bitcoin a actuellement une capitalisation boursière d’environ 736 milliards de dollars. C’est beaucoup plus que les 277 milliards de dollars d’Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Si vous aviez investi dans le bitcoin en juillet dernier, sa valeur aurait augmenté de 252 % au cours des 12 derniers mois. Un achat de 1 000 dollars de bitcoins le 26 juillet 2020 – au prix de 10 990,87 dollars par pièce – vaudrait 3 525,65 dollars au cours de 38 750 dollars de lundi matin.

Si l’on zoome davantage, la courbe de croissance est encore plus abrupte. Le 26 juillet 2016, 1 000 dollars vous auraient permis d’acheter 1,52 bitcoin à un prix de 656,17 dollars par pièce. Aujourd’hui, cet investissement vaudrait 58 900 dollars, soit une croissance de 5 805 %.

Si l’on remonte 10 ans en arrière, la croissance en pourcentage du bitcoin est à six chiffres. En juillet 2011, deux ans après sa création, une pièce coûtait 13,91 dollars. À l’époque, 1 000 dollars vous auraient permis d’acheter 71,89 bitcoins, qui valent aujourd’hui 2 785 737,50 dollars. Ce chiffre représente une croissance de 278 476,56 %.

Un investissement de 1 000 $ dans le S&P 500, en comparaison, serait en hausse de 39,3 % depuis juillet dernier, de 123,78 % depuis 2016 et de 305,97 % depuis 2011. Cela signifie que vos 1 000 $ seraient passés à 1 393,31 $ au cours de la dernière année, à 2 237,84 $ au cours des 5 dernières années et à 4 059,68 $ au cours de la dernière décennie. Mais cela ne signifie pas que le S&P est un plus mauvais investissement.

Contrairement au bitcoin, qui est connu pour sa volatilité, le S&P 500 est considéré comme un investissement relativement fiable. Il a également des antécédents de plusieurs décennies de rendement pour les investisseurs.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, n’oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs, et les experts ont conseillé aux investisseurs de ne pas investir dans les crypto-monnaies plus d’argent qu’ils ne sont prêts à perdre.

Si vous décidez de vous lancer dans les crypto-monnaies, envisagez de ne pas faire un gros achat en une seule fois, mais plutôt d’effectuer une moyenne d’achat en répartissant votre investissement en plusieurs petits achats au fil du temps.