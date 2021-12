Vous avez manqué le Shiba Inu ? Ne ratez pas ces deux cryptos du Métavers !

Il suffit d’avoir investi 2 $ en Shiba Inu il y a un an pour être millionnaire aujourd’hui, après que cette crypto-monnaie ait gagné plus de 50 000 000 % au cours de l’année écoulée.

Mais des signes indiquent que Shiba Inu a dépassé son apogée, et il est peu probable qu’il affiche des gains similaires à l’avenir. Si vous avez manqué Shiba Inu, il existe d’autres crypto et projets qui offrent un fort potentiel de gains en 2022. Les crypto-monnaies du métavers, en particulier, sont en plein essor et pourraient être à l’origine de l’avenir du métavers numérique, ce qui signifie des sommes d’argent potentielles incalculables. The Sandbox et Decentraland sont deux des cryptos métavers les plus populaires.

Des célébrités dans The Sandbox

The Sandbox apporte la force de la technologie blockchain aux jeux. Dans cet espace de jeu métaversé, vous pouvez créer ou acheter des actifs sur la blockchain. Les utilisateurs sont considérés comme les propriétaires du contenu qu’ils créent – et ils peuvent ensuite fixer un prix pour ces actifs et les vendre à tout moment. Les joueurs peuvent donc monétiser leurs expériences au fil du temps.

Des célébrités se sont même lancées dans le jeu. Snoop Dogg construit un manoir sur The Sandbox. Et les joueurs sont invités à rejoindre le Snoopverse et à donner un coup de main à la construction de cet espace. Dans The Sandbox, les joueurs peuvent acheter des jetons non fongibles (NFT) représentant tout, des Bisounours aux personnages de The Walking Dead.

Les utilisateurs effectuent des transactions via le jeton SAND. L’utilisation de cette crypto-monnaie est limitée au jeu. Mais cela ne signifie pas que ses performances seront limitées. Si The Sandbox continue à prendre de l’ampleur et que les joueurs créent, achètent et vendent de plus en plus de contenu, l’avenir du jeton pourrait être plus que positif en 2022. Et cela signifie que ceux qui investissent aujourd’hui en profiteront également.

Les performances de The Sandbox jusqu’à présent sont encore très fluctuantes, SAND a perdu 43 % par rapport au sommet atteint le mois dernier. Mais gagne toujours plus de 13,100% cette année. Et il y a beaucoup plus à venir, selon la feuille de route de The Sandbox. The Sandbox veut se lancer sur mobiles l’année prochaine. Au fur et à mesure que ce nouveau domaine se développe, The Sandbox et les autres acteurs du métavers seront probablement encore plus volatiles au niveau de leurs cours. Mais la popularité des jeux pourrait aider les crypto-monnaies les plus fortes du métavers à progresser. The Sandbox semble pouvoir être l’un de ces futurs gagnants.

Le terrain le plus cher du métavers ?

Decentraland est une plateforme sociale et de jeu virtuel, mais elle a des implications bien au-delà. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des terrains et créer des boutiques virtuelles, et certains projets incluent des musées et des défilés de mode NFT. Mais la possibilité d’acheter des biens immobiliers virtuels sur sa plateforme est peut-être l’opportunité la plus excitante ici – du moins pour l’instant – et le marché est en train d’exploser.

Le mois dernier, le Métavers Group, basé à Toronto et dont le siège numérique se trouve dans la Crypto Valley de Decentraland, a acheté un bien immobilier sur la plateforme pour 2,4 millions de dollars. Il s’agit de la plus grosse transaction de Métavers à ce jour. La propriété, qui couvre 116 parcelles, se trouve dans le quartier de Fashion Street. L’acheteur noue des relations avec des grands noms de la mode qui s’orientent vers une présence métaversée. Il prévoit d’être un « propriétaire virtuel« , louant cet espace à des entreprises pour des activités telles que la vente de vêtements ou la création de défilés de mode.

C’est une somme importante pour un bien immobilier virtuel, qui reflète le sentiment général selon lequel les gens se déplacent vers le métavers. Decentraland est une plateforme importante pour stimuler l’engagement dans le monde réel avec des actifs numériques, et son jeton, MANA, augmente en conséquence. Les MANA sont la monnaie utilisée pour les transactions sur Decentraland.

Le cours de MANA se porte plutôt bien. Au prix actuel de 3,19 $, il a gagné plus de 3 500 % au cours de l’année écoulée. Elle a atteint un sommet de 5,91 $ en novembre, mais a rapidement chuté suivant la tendance du marché.

Beaucoup d’opportunités pour le métavers

Les cryptos du Métavers ont vu leurs prix monter en flèche, et il semble qu’elles soient loin d’être terminées. Mais il s’agit de jeux risqués, car ils portent sur des actifs numériques que les experts ne savent pas encore comment évaluer. Si vous investissez maintenant, vous pourriez réaliser des gains comparables a ceux de Shiba Inu en 2021. Ou vous pourriez tout perdre. À ce stade du jeu, il est préférable d’investir un petit montant et de voir où le métavers vous mène.