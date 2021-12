WhatsApp commence à tester les paiements en crypto-monnaies

Malgré l’opposition de certains sénateurs américains au lancement des produits de monnaie numérique de Meta, le développement du portefeuille numérique du géant des réseau sociaux, Novi, se poursuit à un rythme soutenu.

Stéphane Kasriel, responsable de l’unité de crypto-monnaie et de fintech de Meta, Novi, a officiellement annoncé mercredi que la filiale de messagerie de Meta, WhatsApp, a commencé à tester les transactions via le portefeuille Novi de Meta.

Selon le dirigeant, la nouvelle fonctionnalité est disponible pour un « nombre limité de personnes » aux États-Unis, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent sur WhatsApp « instantanément et sans frais. »

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021

Stéphane Kasriel a noté que Meta a pu tester quelles caractéristiques et fonctionnalités sont « les plus importantes pour les gens » depuis qu’elle a introduit le pilote Novi à la mi-octobre. Il a ajouté que l’utilisation de Novi n’affecte pas la confidentialité des messages et des appels personnels WhatsApp, « qui sont toujours chiffrés de bout en bout. »

Will Cathcart, responsable de WhatsApp chez Meta, a confirmé la nouvelle sur Twitter, notant que certains utilisateurs américains peuvent maintenant envoyer et recevoir de l’argent avec Novi sur WhatsApp. « Les gens utilisent WA pour coordonner l’envoi d’argent à leurs proches, et maintenant Novi les aidera à le faire de manière sécurisée, instantanée et sans frais« , a-t-il écrit.

New in the US: use your @Novi digital wallet to send and receive money right within a @WhatsApp chat. People use WA to coordinate sending money to loved ones, and now Novi will help them do that securely, instantly and with no fees. https://t.co/4wG4t8zwKh — Will Cathcart (@wcathcart) December 8, 2021

Anciennement connu sous le nom de Facebook, Meta a officiellement lancé un pilote de monnaie numérique en collaboration avec le principal échange de crypto-monnaies Coinbase et l’entreprise stablecoin Paxos en octobre. Le pilote a d’abord été déployé aux États-Unis et au Guatemala, en utilisant le Pax Dollar (USDP), un stablecoin lié au dollar émis par la société de fiducie blockchain Paxos.